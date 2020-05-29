Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы за последних десять лет

Голливудский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино назвал фильмы, которые, по его мнению, стали лучшими за последние десять лет.

Первое место кинематографист отдал ленте Дэвида Финчера «Социальная сеть», рассказывающей историю создания социальной сети Фейсбук. По мнению Тарантино, фильм просто не имеет конкурентов. Он также назвал сценариста фильма Аарона Соркина одним из величайших мастеров своего дела.

Серебряную медаль Тарантино отдал фильму «Дюнкерк» Криса Нолана. Лента рассказывает об эвакуации сотен тысяч солдат, которые попали в немецкое окружение в годы Второй мировой войны.

Фильм «Социальная сеть» вышел в 2010 году. Это байопик изобретателя Facebook и миллиардера Марка Цукерберга, снятый по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк.