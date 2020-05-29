Коломойский пытается увеличить число своих людей в парламенте

В украинском парламенте есть депутатская группа «За майбутнє!». В среде людей, которые в теме, группу называют «За майбах», потому что так точнее понятна мотивация депутатов. И вот теперь создана одноименная партия «За будущее». Возглавил ее Игорь Палица – очередной ставленник Коломойского.

Все понимают, что влияния группы Дубинского в 30-35 штыков в ВР Украины Игорю Валерьевичу мало. Вот и создают на местные выборы новую партию.

Цель: обкатать и посмотреть результат. Разведка боем, чтобы посмотреть, как зайдет электорату. Если вдруг что – можно усилить тяжелой артиллерией: Дубинский и Бужанский готовы к бою, но есть проблема. В Украине детей уже можно пугать Коломойским.

«Коломойский – враг №2 для Украины. Путин, потом Коломойский. Жаль только, что у нас, как и раньше, очень много народа, который не понимает всю сущность Коломойского и задачи, который он пытается выполнить в Украине»-прокомментировал событие известный политолог.