Какие фильмы запрещены в Китае

Власти Китая проводят тщательную цензуру в отношении иностранных фильмов, и в китайском прокате зрители никогда не увидят картин, если сюжет связан со сверхъестественным, если народ Китая представлен в негативном контексте, а также если в фильме много сцен с нецензурным содержанием.

В китайском прокате никогда не показывали ни одной части фильма «Назад в будущее». Отмечается, что китайские власти не приветствуют, когда в фильмах легкомысленно относятся к истории. Сюжеты о путешествии во времени приравниваются к истории о реинкарнации.

Также в Китае никогда не показывали картину «Бен Гур», которая является рекордсменом по количеству полученных Оскаров. Дело в том, что сюжет фильма был создан на основе библейских мотивов. В Китае картину запретили из-за пропаганды сверхъестественного верования. Несмотря на то, что фильм был снят 60 лет назад, в китайском прокате его с тех пор так и не разрешили.

Досталось и знаменитому режиссеру Мартину Скорсезе, и его картина «Отступники» также запрещена в китайском прокате. Он был запрещен только из-за одной фразы — герой упоминает о том, что якобы власти Китая собираются применить ядерное оружие на Тайване.

Китайцы не смогли посмотреть в кинотеатрах «Код да Винчи» . Сюжет связан с Иисусом, однако факты, упомянутые в фильме, не имеют подтверждения в Библии. Фильм запрещен на территории Китая за богохульство.