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Генри Кавилл вернется к роли Супермена

Генри Кавилл вернется к роли Супермена

То актер заявлял, что прощается с ролью Супермена, то наоборот, что пока что не готов проститься с ролью Супермена. И вот теперь определился.

Генри Кавилл вернется в образе Человека из стали в одном из предстоящих дисишных проектов студии Warner. Правда, как пишет Deadline, это точно не будет продолжение сольника о супергерое-пришельце с планеты Криптон. И вряд ли это будет «Лига справедливости 2», которая пока что висит в воздухе.

Скорее всего, мы увидим Кавилла/ Кларка Кента либо в «Шазаме 2», либо в «Аквамене 2», либо в «Черном Адаме» с Дуэйном Джонсоном.

29 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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