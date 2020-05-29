Еще несколько жертв Вайнштейна вспомнили об изнасиловании

Против голливудского продюсера Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения в изнасилования — в правоохранительные органы США подали заявления еще четыре жертвы, одной из которой на момент инцидента было только 17 лет.

По показаниям последней, Вайнштейн изнасиловал ее в номере отеля в 1994 году. После совершения преступления Вайнштейн пригрозил жертве физическим насилием и пообещал уничтожить ее актерскую карьеру, если она кому-то расскажет о случившемся.

Другими заявительницами стали 70-летняя уроженка Эквадора, изнасилованная Вайнштейном в 1984 году в Каннах, 35-летняя уроженка Венгрии, которую Вайнштейн принуждал к оральному сексу во время Каннского кинофестиваля в 2013 году и 38-летняя женщина, утверждающая, что продюсер изнасиловал ее в 2008 году в Нью-Йорке.

Иски поданы против брата продюсера Боба Вайнштейна, а также компаний Miramax и Disney. Заявители считают, что они «либо знали, любо должны были знать» о действиях преступника, и должны были их предотвратить.

В марте 2020 года Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинениям в изнасилованиях. Обвинения против продюсера выдвигали около 80 женщин.