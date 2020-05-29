ЕЦБ напечатает еще 500 млрд евро для восстановления Европы

(Блумберг) — Европейский Центробанк на следующей неделе увеличит объем выкупа активов, чтобы вытащить экономику из более глубокого, чем первоначально ожидалось, спада, свидетельствует опрос экономистов, проведенный агентством Блумберг.

Почти 75% респондентов ожидают, что ЕЦБ расширит антикризисную программу в ходе очередного заседания Совета управляющих в четверг. Большинство опрошенных прогнозируют увеличение ее размера на 500 миллиардов евро ($550 миллиардов), в результате чего общий объем выкупа бумаг в этом году возрастет до 1,6 триллиона евро.

Обновленные экономические прогнозы могут подтвердить последние мрачные предположения президента ЕЦБ Кристин Лагард, сообщившей в среду, что экономика в 2020 году может сократиться на 8-12%, что соответствует более жесткому сценарию регулятора.

«Они четко обрисуют мрачную для еврозоны реальность, — сказал Клаус Вистесен, главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне. — ЕЦБ использует это, чтобы нарастить покупки активов, и пообещает продолжить выкуп после декабря 2020 года».

Новый план покупок облигаций становится главным инструментом ЕЦБ по поддержке экономики. Подавляющее большинство респондентов прогнозируют, что ключевая ставка, которая сейчас находится на уровне минус 0,5%, будет оставаться неизменной до конца следующего года.