Джулия Робертс надела на себя Барака Обаму

Ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, постепенно ослабляют в разных странах мира. На радость папарацци чаще из дома стали выходить и знаменитости. Вчера в репортерские хроники попала 52-летняя Джулия Робертс.

Актриса отправилась за покупками в Malibu Country Mart и для первого за последнее время появления на публике выбрала самый трендовый аксессуар нового времени — кастомизированную маску.

Джулия Робертс

Впрочем, для Джулии это явно не только дань моде, но и возможность продемонстрировать свои политические взгляды, ведь маску украшает портрет бывшего президента США Барака Обамы.

Робертс была среди сторонниц Обамы еще во времена его предвыборных кампаний и поддерживает хорошие отношения с семьей бывшего президента и сегодня.

В прошлом декабре она посетила среднюю школу в провинции Лонг-Ан во Вьетнаме с бывшей первой леди Мишель Обамой и Дженной Буш Хагер, дочерью экс-президента Джорджа Буша.

Джулия Робертс и Мишель Обама

Как и многие голливудские звезды, Робертс осуждает политику нынешнего президента США Дональда Трампа: в 2016 году она выступала в поддержку его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

Актриса, похоже, серьезно отнеслась к пандемии: она воздерживалась от появления на публике, проводя время дома за просмотром сериалов (например, недавно Джулия поделилась с подписчиками рекомендацией посмотреть новый сезон сериала «Возвращение домой»).

Кроме того, Робертс публиковала в своем блоге факты о коронавирусе, а также советы, как сохранять бодрость духа в самоизоляции.