Даже короткие и одноразовые занятия спортом запускают в клетках обновление

Это исследование было нацелено на изучение роли белка под названием убиквитин. Предыдущие работы показали, что он играет важную роль в качестве «клеточного пылесоса», помечая дефектные белки для дальнейшего разрушения, чтобы их можно было заменить новыми, которые функционируют должным образом.

Авторы нового исследования показали, что даже короткие всплески физической активности могут перезагружать этот процесс, увеличивая выработку белка. Команда проводила анализы крови и биопсию мышц для изучения поведения убиквитина у здоровых мужчин до, во время и после одной высокоинтенсивной физической нагрузки. Ученые обнаружили, что один «жесткий» сеанс на велотренажере в течение примерно 10 минут может привести к значительному увеличению активности убиквитина, что, в свою очередь, усиливает удаление изношенных и поврежденных белков.

Исследователи отмечают, что поддержание здоровой мускулатуры важно не только для силы и физической активности, но и играет ключевую роль в регулировании обмена веществ. Кроме того, полученные результаты улучшают понимание того, как мышечные сокращения во время быстрого выполнения упражнений могут инициировать процесс удаления белка.

«В принципе, это объясняет часть причин, по которым физическая активность является полезна для здоровья», — говорят исследователи.