Человечество может столкнуться с новыми вспышками неизвестных ранее болезней

Новые заболевания, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе, и COVID-19 — это лишь верхушка айсберга. По мнению китайских вирусологов, ученые сейчас должны работать на опережение .

Сейчас очень важно не допустить очередной волны новых инфекционных заболеваний среди людей. Поэтому ученым следует сосредоточиться на изучении неизвестных на текущий момент вирусов, переносчиками которых являются животные. Причем, работа на данном направлении обязательно должна быть основана на международном сотрудничестве, а также быть прозрачной и честной.

Очень важно изучить эти пока неизвестные вирусы, чтобы своевременно предупреждать людей. Если этого не делать, то с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что вскоре нас ждет очередная вспышка какого-то доселе неизвестного вируса.