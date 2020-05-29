Болгария — не заграница. Как российские корпорации контролируют чиновников и СМИ в стране

Болгария оказалась легкой мишенью для крупного российского бизнеса, который активно внедряет в других странах привычные для себя непрозрачные схемы ведения дел. У Болгарии же — страны с социалистическим прошлым и глубокими историческими, политическими и экономическими связями с Россией — есть собственные традиции коррупции. Уровень коррупции здесь самый высокий в ЕС, и за 13 лет пребывания в Евросоюзе значительного прогресса в борьбе с этим явлением страна не достигла. Аналитик Free Russia Foundation Алиса Волкова объясняет, как крупный российский бизнес, в первую очередь ВТБ и «Лукойл», налаживая тесные связи с болгарскими политиками, усиливает зависимость Болгарии от российского энергетического сектора и удерживает коррумпированных политиков на государственных постах.

После окончания Второй мировой войны болгарская экономика полностью зависела от СССР: Союз обеспечивал Болгарию нефтью и газом и закупал почти все производимые там товары. Неудивительно, что и сегодня Болгария остается зависимой от России, особенно в энергетическом секторе: 90% газа поступает из России, «Росатом» поставляет ядерное топливо для болгарской атомной электростанции. А «Лукойл» владеет болгарским нефтеперерабатывающим заводом — крупнейшим на Балканах — и широкой сетью из более чем двухсот АЗС в стране, что делает компанию одним из главных работодателей в Болгарии и источником 9% ее ВВП.

Государство «Лукойл»

После краха социализма и внедрения последовавших за ним реформ экономической либерализации Болгария начала продавать свои промышленные объекты. В 1999 году была объявлена приватизация единственного в стране нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим», который задешево продали «Лукойлу». По словам Петра Стоянова, президента Болгарии в 1999–2001 годах, это было чисто политическое решение, принятое тогдашним премьер-министром Иваном Костовым. С тех пор «Лукойл» в лице его директора болгарского отделения Валентина Златева играл большую роль в политической жизни страны, поддерживая Болгарскую социалистическую партию (БСП) и «Граждан за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) — партию нынешнего премьер-министра Бойко Борисова.

Благодаря Валентину Златеву бизнес «Лукойла» в Болгарии процветал: ему удавалось договориться о хороших сделках со всеми болгарскими правительствами и всеми премьер-министрами. В течение 20 лет компанию не раз подозревали в нарушениях антимонопольного законодательства и коррупции, но обвинений так ни разу и не предъявили. Тесные отношения между Златевым и болгарскими властями вылились в совершенно особое положение «Лукойла», благодаря которому компания существует как государство внутри государства.

«Лукойл» в Болгарии практически монополист, владеющий всеми местными мощностями по импорту и переработке сырой нефти, а также по хранению, транспортировке и экспорту нефтепродуктов. Как пишет болгарское издание «Бивол», главный нефтяной порт «Лукойла» Росенец (недалеко от города Бургас), который используется для импорта нефти, был даже прозван российским «анклавом»: здесь не встретишь представителей болгарских властей, включая таможенников, поэтому и проверить происходящее там они не могут.

Закон требует, чтобы в целях налогообложения все трубы были снабжены приборами для измерения количества нефти, поступающей на склады и выходящей из них. Эти устройства затем передают данные в таможенное ведомство. Однако проверки, проведенные в 2011 году, показали, что у «Лукойла» такой системы не было, и компанию лишили лицензии. Вскоре лицензию вернули, а система отслеживания так и не появилась. Согласно расследованию «Бивола», попытки государства собрать надлежащие взносы сорвал тогдашний посол США в Болгарии Джеймс Уорлик, который в 2001–2003 годах был генеральным консулом США в России. Уорлик посетил нефтеперерабатывающий завод и благосклонно отозвался о его работе. После этого дипломатического вмешательства «Лукойлу» вернули лицензию, и эта тема больше не поднималась. Закончив работу в Болгарии и уволившись из Госдепартамента в 2016 году, Уорлик приступил к работе в российской юридической фирме «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Фирму основал однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. Попытки заставить «Лукойл» соблюдать болгарское законодательство провалились из-за этих связей и помощи, организованной Россией.

«Лукойл» — единственный поставщик топлива для водного и воздушного транспорта в Болгарии, компания фактически в одиночку снабжает все учреждения и службы, включая полицию и армию, используя посредников. Болгарское законодательство требует, чтобы подакцизные товары хранились на лицензированных акцизных складах, это позволяет следить за их передвижением с момента производства или импорта до продажи потребителям. В 2011 году министерство финансов объявило, что «Лукойл» напрямую контролирует 80% таких складов для топлива, а опосредованно — более 95%. Большая часть прибыли «Лукойла» в Болгарии при этом уходит из страны. В 2017 году компания утверждала, что заплатила более 32 млрд левов (около 16 млрд евро) налогов, но, по данным, которые приводит «Бивол», с момента приватизации она заплатила только 151 млн левов (около 77 млн евро) налога на прибыль. Отсутствие властных полномочий и политической воли для контроля над «Лукойлом» приводит к тому, что крупнейшая компания страны скрывает свою прибыль и использует Болгарию как ворота в Европу — для незаконного ввоза нефти в ЕС.

Директор болгарского «Лукойла» Златев и премьер Борисов не отрицают, что дружат еще с 90-х. В 2001 году «Лукойл» подписал контракт с охранной фирмой «Ипон», основанной Борисовым, на охрану нефтепровода, идущего из Бургаса, где расположен нефтеперерабатывающий завод, в Софию. По данным некоторых СМИ, эта сделка обеспечивала Борисову стабильный доход, пока он строил свою политическую карьеру. В то время он был генеральным секретарем Министерства внутренних дел. Более того, согласно расследованию «Бивола», которое основано на материалах WikiLeaks, есть доказательства того, что Златев косвенно финансировал политический взлет Борисова, начиная с его избрания мэром Софии в 2005 году до победы партии ГЕРБ на национальных выборах в 2009 году за счет средств, полученных от «Лукойла».

Утечка информации из дипломатической переписки США:

«У Борисова тесные финансовые и политические связи с директором «Лукойл Болгария» Валентином Златевым, чрезвычайно влиятельным серым кардиналом и закулисным воротилой в сфере политики. Лояльность Борисова к Златеву (и уязвимость перед ним) играет важную роль в принятии им политических решений. С начала работы на должности мэра он привлек «Лукойл» к ряду правительственных партнерств: «Лукойл» согласился пожертвовать асфальт для ремонта городских улиц, взять на себя содержание памятника Советской Армии и финансировать строительство жилья для малоимущих. В ответ Борисов поддержал использование принадлежащей городу земли для строительства новых станций «Лукойла». Хотя это может показаться серьезным примером сделки «ты мне, я тебе» [sic], публичные соглашения Борисова с «Лукойлом» являются лишь дополнительными сделками в его гораздо более глубоких и обширных деловых отношениях со Златевым, о которых сообщалось по другим каналам».

По данным тех же источников, были подозрения, что Валентин Златев может быть связан с российской разведкой в Болгарии. С учетом этого логично предположить, что он не просто пытался расширить бизнес «Лукойла» и обеспечить стабильный импорт российской нефти и газа, но и в целом продвигал российские интересы в Болгарии. Так, в 2011 году Златев присутствовал на встрече заместителя министра экономики, энергетики и туризма Болгарии Мария Косева с представителями «Росатома» в Москве по вопросу проекта строительства АЭС «Белене». По словам Косева, директор «Лукойла» «неожиданно появился на совещании по непонятным причинам».

Беленская атомная электростанция — вторая АЭС в Болгарии недалеко от города Белене, находится в недостроенном состоянии. Была запланирована в 1980-х годах, в 1990-х стройку заморозили. В 2002 году власти Болгарии намеревались подписать cоглашение о строительстве с российским «Атомэнергопроектом», дочкой «Росатома». Проект активно поддерживала БСП, у которой в то время было большинство мест в парламенте. Когда Бойко Борисов и его партия ГЕРБ пришли к власти в 2009 году, он сначала заморозил проект, чтобы отстранить связанных с БСП людей и компании от реализации проекта, а затем в 2010 году снова открыл его для переговоров с «Росатомом». Было подписано несколько предварительных соглашений, после чего проект остановили в 2012 году под давлением ЕC. Тогда ГЕРБ проголосовала против него в парламенте, а Бойко Борисов публично раскритиковал проект.

Златев, впрочем, поддерживал хорошие связи с политиками из всех основных партий. В 2016 году «Бивол» расследовал, как Лукойл передал большой прибрежный участок земли рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом Ахмеду Догану, тогдашнему главе «Движения за права и свободы» (ДПС). Эта политическая партия представляет интересы турецкого меньшинства. Доган возвел огромный особняк и перекрыл доступ общественности к пляжу. Связь между Доганом и Златевым отследили через офшорные компании. В 2019 году Златева, наконец, уволили с должности: по данным СМИ, руководство «Лукойла» в России было недовольно массовой утечкой прибыли.

Внешторгбанк финансирует неоднозначные сделки

Еще одним примером того, насколько большую роль на болгарской экономической и политической арене играет близкий к государству российский бизнес, является участие российского ВТБ в двух скандальных сделках. Речь идет о передаче третьей по величине телекоммуникационной компании «Виваком» (Болгарская телекоммуникационная компания, БТК) известному болгарскому реселлеру Спасу Русеву. На эту покупку ВТБ фактически предоставил собственным менеджерам беззалоговый кредит. Не исключено, что детали этой сделки остались бы в тайне, если бы бывший владелец «Вивакома» Цветан Василев не попытался оспорить сделку. Правда, не напрямую: неожиданно, его интересы представлял Дмитрий Косарев, помощник так называемого «русского православного олигарха» Константина Малофеева, который включен в санкционный список ЕС за поддержку незаконных вооруженных формирований в Донецкой области Украины в 2014 году. В Панамских документах журналисты обнаружили связь между Малофеевым, Косаревым и Цветаном Василевым, который сейчас скрывается от болгарского правосудия в Сербии после краха его Корпоративного коммерческого банка (ККБ) в 2014 году. В свою очередь Спаса Русева поддерживают первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев и два менеджера болгарского филиала банка, Милен и Георгий Велчев. Первый был министром финансов в правительстве Симеона II (2001–2005), а второй является крупным застройщиком и владельцем многочисленных отелей на Черноморском побережье.

Итак, в 2015 году акции БТК перешли под контроль «ВТБ Капитала» после неуплаты кредита. В ноябре того же года ВТБ продал свои акции на аукционе инвестиционному консорциуму во главе с люксембургской компанией Viva Telecom SA за 330 млн евро. Выяснилось, что реальными владельцами Viva Telecom были болгарский бизнесмен Спас Русев, менеджеры «ВТБ Капитала» братья Милен и Георгий Велчевы, а также Красимир Катев. Широкой публике такой исход не понравился, и СМИ начали сомневаться в том, что сделка была честной. Чтобы купить долю в «ВТБ Капитал», Viva Telecom SA взяла у ВТБ кредит в 240 млн евро. По данным The Moscow Post, эта компания через цепочку офшоров принадлежит Юрию Соловьеву, первому заместителю президента ВТБ и гражданину Великобритании. Братья Велчевы — топ-менеджеры болгарского филиала ВТБ. Получается, что банк предоставил кредит собственным топ-менеджерам для покупки своих же активов.

Еще одной сомнительной сделкой стала приватизация болгарской табачной компании «Булгартабак». Потребовалось четыре года и помощь ВТБ, чтобы провести ее и сделать владельцем политика Деляна Пеевски. Это одиозная политическая фигура, ставшая в Болгарии символом коррупции. Будучи депутатом парламента от партии ДПС, он помимо «Булгартабака» контролирует «Техномаркет» — сеть магазинов электронных товаров — и другие компании. Вместе со своей матерью Иреной Крастевой, бывшей главой Национальной лотереи, они сейчас контролируют около 80% печатных СМИ и «Канал 3», которые используются в политических целях в интересах правящей коалиции. Из-за такой концентрации собственности в руках политиков у Болгарии очень низкий индекс свободы прессы для страны-члена ЕС — она остается на 111-м месте в мире. СМИ, принадлежащие семье Пеевски, регулярно используются для очернения оппозиции во время выборов.

В 2011 году «Булгартабак» был продан австрийской BT Invest GmbH в рамках приватизационного тендера по цене, которая значительно ниже рыночной оценки. 79,83% акций государственной табачной компании обошлись в 100,1 млн евро. BT Invest в то время принадлежала кипрскому офшору под названием VTB Capital Pe Investment Holding Ltd. BT Invest должен был инвестировать 7 млн евро в «Булгартабак» в течение двух лет с момента приобретения и покупать 5000 тонн болгарского табака каждый год в течение 5-летнего периода. В 2014 году 100% BT Invest было продано офшорной компании из Лихтенштейна Livero Establishment, связанной с Цветаном Василевым. Затем в 2014 и 2015 годах цепочка собственников сменилась и, по данным журнала «Капитал», ведет к Деляну Пеевски. То, что «Булгартабак» продали местным болгарским инвесторам, российскому изданию «Ведомости» подтвердил источник в ВТБ. По словам источника, актив был перепродан с 30-процентным бонусом от цены приобретения. Это означает, что сумма сделки могла составить до 130 млн евро. В то же время BT Invest стоит на фондовой бирже гораздо дороже — капитализация «Булгартабак» на Софийской фондовой бирже в декабре 2013 года составила около 400 млн евро. Получается, что для ВТБ эта сделка не имела никакого экономического смысла; от нее банк, и в итоге государственный бюджет России, получают только убытки.

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