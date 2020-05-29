Apple начала продавать использованные iPhone

На сайте Apple появились восстановленные iPhone Xr. Устройства выставили на продажу в американском магазине компании.

В продаже доступны версии девайсов с 64, 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти. Гаджеты имеют статус Unlocked, то есть разблокированы для использования в сетях любых сотовых операторов. Стоимость iPhone Xr начинается с 500 долларов, что на 100 долларов ниже цены обычной модели. Аппараты с 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти оценены компанией на 110 и 120 долларов дешевле, чем новые модели, — они обойдутся соответственно в 540 и 630 долларов. На момент написания заметки восстановленные модели Xr были доступны только в американской версии магазина Apple.

Восстановленные смартфоны отличаются от новых аппаратов тем, что были в использовании, однако перед повторной продажей получили новый корпус. Визуально, кроме белой коробки вместо цветной, комплект восстановленного iPhone не отличается от комплекта обычного девайса — в него входят адаптер на 5 ватт, провод Lightning и наушники EarPods. Также на подобный смартфон распространяется стандартная гарантия.

Вышедший в 2018 году iPhone Xr некоторое время являлся самым продаваемым смартфоном в мире. По состоянию на первый квартал 2020 года, по оценке агентства Omdia, в топ-10 самых популярных телефонов Xr занимает пятую позицию. Самым востребованным на рынке смартфонов был признан iPhone 11.