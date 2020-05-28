Врачи назвали овощ, который особенно полезен женщинам

Ученые из Дании провели исследование и заявили, что женщинам необходимо включать в свой рацион краснокочанную капусту, потому что она снижает риск появления рака груди почти в два раза.

Об этом сообщает издание Foodandmood.

Эксперты утверждают, что в состав этого продукта входит множество полезных веществ и витаминов, которые поддерживают организм в форме. Краснокочанная капуста не экзотический овощ на рынке, она бюджетная и доступна в магазинах в любое время года. Уникальность этого вида капусты в ее фиолетово-синем цвете, который объясняется большим количеством антоцианов — растительных пигментов. Эти вещества имеют антиоксидантные свойства, поэтому предотвращают развитие злокачественных опухолей и замедляют процесс старения клеток.

Помимо этого, синяя капуста чрезвычайно полезна при заболевании почек, остеоартрита и ревматических болей. А благодаря высокому содержанию витамина С ее употребление повышает иммунитет организма.