В Норвегии во время ремонта частного дома нашли могилу викинга

Во время ремонта спальни в своём доме норвежцы случайно отыскали могилу викингов возрастом не менее 1000 лет.

Хозяева затеяли ремонт и решили утеплить спальню. Для этого пришлось вскрыть пол, под которым обнаружилась груда камней и некий блестящий предмет. Поскольку дом с 1914 года стоял нетронутым, владельцы решили узнать, чем может быть находка.

Разбор наваленных камней позволил обнаружить среди них стеклянные бусины, которые и привлекли внимание хозяев дома, а также стальное топорище. Норвежцы обратились в администрацию округа Нурланд, которая отвечает за историческое наследие и пригласили археологов изучить находку — эксперты из музея Тромсё, посетив дом, определили, что под полом спальни находится могила викинга.

Речь идёт о захоронении возрастом как минимум 1000 лет. Все обнаруженные предметы относятся примерно к X веку и периоду, когда в Норвегии заканчивалась эпоха викингов и начиналась история объединённого христианского королевства. Находки передали в университет Тромсё для дальнейшего изучения.

О том, разрешили ли семейству Кристиансен продолжать ремонт дома, не сообщается — согласно законодательства Норвегии, любые обнаруженные проявления человеческой деятельности возрастом до 1537 года автоматически переходят в статус охраняемых государством памятников.