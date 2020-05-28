В Индии скончался легендарный 90-летний йог Прахлад Джани

В Индии скончался 90-летний йог Прахлад Джани, известный тем, что якобы больше 70 лет не пил и не ел.

Точная дата рождения отшельника неизвестна, но он утверждал, что появился на свет в августе 1929 года. Джани уверял, что в детстве его благословила богиня, и благодаря этому он может жить без еды и воды. В 2003 году он говорил журналистам, что у него в нёбе есть эликсир жизни, позволяющий ему жить без пищи и жидкости.

Согласно разным данным Джани не ел с 8-9 лет или с 14 лет. Он стал культовой фигурой, жил в пещере у храма богини Амба-Мата и принимал тысячи паломников. Доктора и ученые не раз подвергали его утверждения сомнениям.

В 2003 году Джани на 10 дней поместили в больницу города Ахмадабад. Йог 10 дней провел в запертой комнате, он не пил, не ел и не испражнялся, хотя, согласно наблюдениям ученых, у него в мочевом пузыре образовывалась жидкость, а затем якобы всасывалась обратно.

Отшельнику позволяли лишь ополаскивать рот, а затем измеряли количество воды, которое он выплюнул, чтобы убедиться, что он ничего не выпил.

Сам Джани объяснил, что не страдать от голода ему помогает «отверстие в нёбе». Врачам не удалось объяснить, как йог выживал без еды, однако они сочли тот факт, что отшельник немного похудел за время пребывания в больнице, доказательством того, что он не может обходиться без еды бесконечно.