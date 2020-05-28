Специалисты обьяснили в чем ценность кукурузной каши

До сих пор, среди специалистов, идут споры о полезности кукурузной каши.Бытует мнение,что это дешевая еда для бедняков и никакой ценности собой она не представляет.

Медики отметили, что полезные свойства кукурузной каши пока не оценены, однако у нее имеется отличительная особенность. Несмотря на специфический вкус, кукурузная каша, в отличие от других круп, содержит очень много белков и мало углеводов, что делает ее идеальным блюдом во время диеты.

Более того, кукурузная крупа богата нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение. А еще эта крупа не содержит глютена, считающегося самым опасным веществом для женской фигуры. Многие диетологи неоднократно подчеркивали, что безглютеновая диета является лучшим рационом питания для всех женщин. Кукурузная каша богата железом, фосфором, медью, а также многими витаминами.

В некоторых случаях медики советуют даже придерживаться специальной диеты на кукурузной каше, благодаря чему за короткое время можно вывести все вредные вещества из организма. Также кукурузная каша рекомендована к употреблению пациентам с сахарным диабетом.