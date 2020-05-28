Гибель турецкого военного в Сирии связали с Россией Специалисты обьяснили в чем ценность кукурузной каши » Скорцезе снимает самый дорогой фильм в своей истории Deadline: Apple профинансирует фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Она также примет участие в принятии творческих решений, а Paramount будет отвечать за показ в кинотеатрах. Как сообщает Deadline, финансовым партнёром Paramount после продолжительных переговоров выступит Apple. Компании будут сотрудничать в рамках фильма «Убийцы лунного цветка» Мартина Скорсезе — главные роли в нём сыграют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Издание отметило, что студия ещё не подписала договор, но это должно произойти в ближайшее время. По условиям соглашения Paramount будет отвечать за показ фильма в кинотеатрах, а Apple не только профинансирует съёмки, но и примет участие в принятии творческих решений. Картина выйдет и в Apple TV+, но в приоритете, как задумывал Скорсезе, всё ещё будет прокат в кинотеатрах. Ранее источники близкие к проекту сообщали, что бюджет фильма достиг 200 миллионов долларов, и у Paramount возникли проблемы с его производством. Из-за выросших затрат студия начала искать партнёров — среди других возможных вариантов были Universal, Metro-Goldwyn-Mayer и Netflix. Это вторая крупная сделка Apple за последнее время. 19 мая стало известно, что она выкупила у Sony военную драму «Грейхаунд» с Томом Хэнксом — её сумма составила 70 миллионов долларов, в то время как бюджет фильма оценивается в 50 миллионов. «Убийцы лунного цветка» основан на одноимённом романе Дэвида Гранна, который вышел в 2017 году и удостоился множества наград. В центре сюжета— расследование ФБР загадочных убийств членов племени американских индейцев Оклахомы в начале 20 века.

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