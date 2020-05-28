Скандальные подробности частной жизни Волочковой рассказал ее бывший возлюбленный

Бизнесмен из Твери, в интервью рассказал журналистам подробности своей жизни с известной балериной Анастасией Волочковой.

Роман с балериной был еще в 2014 году, тогда влюбленные жили вместе и планировали родить ребенка. Все обрушилось, когда пара затеяла ремонт. Бизнесмен признался, что тогда помогал делать балерине ремонт в ее новом доме. Однако вскоре застал Волочкову в сауне с водителем и ушел от нее.

«В новом доме Настя захотела сделать ремонт. Я предложил помощь моих друзей, их компания занимается ремонтом. Сказал Насте, что затраты беру на себя. Бригада начала работу… А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал.

Настя позвонила мне только на следующий день. Но не затем, чтобы попросить прощения. Она кричала, что рабочие, которые продолжали делать ремонт, мошенники. Рабочие тоже звонили и жаловались, что она была нетрезвой. Я был в шоке: она же беременна. Звонил ей, но выяснилось, что она заблокировала мой номер», — шокировал подробностями мужчина.