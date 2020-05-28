Сегодня весь мир празднует День брюнеток

Ежегодно 28 мая в мире отмечается День брюнеток, когда в центре внимания находятся женщины и девушки с черными волосами. Дата отмечается с 2006 года и возникла как ответ на День блондинок, ставший весьма популярным праздником, особенно на Западе.

Хотя часто блондинок называют главным объектом мужских мечтаний, но в реальности именно темноволосые женщины обладают особым шармом, элегантностью, умом, обаянием и даже неким колдовством.

Темный цвет волос ассоциируется с практичностью, сдержанностью и мудростью, в то время как обладательниц светлой шевелюры многие считают беспечными и даже глупыми.

Интересно, что моделей с темным цветом волос чаще приглашают для рекламы ювелирных изделий и других товаров в люкс-сегменте. Возможно, ювелирные дома выбирают брюнеток для рекламы из-за того, что драгоценные металлы и яркие камни смотрятся контрастнее именно на «темненьких» женщинах.

В рекламе ювелирных изделий снимались Кэти Холмс, Милла Йовович, Кира Найтли, Рианна и другие знаменитые брюнетки. Также брюнетки блистают в рекламе элитных автомобилей, ювелирных украшений и других предметов роскоши, выглядят дорого и элегантно.

Среди победительниц международных и престижнейших конкурсов красоты преобладают именно брюнетки. Среди знаменитых актрис большинство – тоже брюнетки.