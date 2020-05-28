Саудовский принц поговорил с Путиным и обвалил нефть еще больше

Президент России Владимир Путин в среду вечером провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.Звонок, состоявшийся в день праздника Ураза-Байрам, который символизирует для мусульман окончание священного месяца Рамадан, стал первым разговором Путина и кронпринца тет-а-тет после развала соглашения ОПЕК+ в начале марта.

В ходе разговора состоялся «обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей», была отмечена «важность совместных усилий» по выполнению договоренностей о сокращении добычи, а также «условлено» продолжить «тесную координацию» на уровне министерств энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

Путину и бен Сальману, предыдущий разговор которых закончился «ценовой войной» и обрушением цен до отрицательных значений, снова предстоит решить, кто именно пойдет на уступки на предстоящих через две недели переговорах ОПЕК+, накануне которых позиции Москвы и Эр-Рияда снова диаметрально разошлись.

Изначально предполагалось, что страны-участницы уже в июле начнут увеличивать добычу (на 1,7 млн баррелей в сутки), и Россия твердо настроена это сделать, рассказали Bloomberg три федеральных чиновника и двое представителей отрасли, знакомых с позицией Москвы.

Но партнеров по ОПЕК этот сценарий уже не устраивает. Они предлагают не увеличивать поставки еще два месяца, продлив максимально возможные квоты до сентября. Идею продвигает Саудовская Аравия, и саудиты давят на Россию, поскольку недовольны текущим уровнем цен на нефть, сообщил «Коммерсанту» источник в нефтяной отрасли.

Угроза шаткому перемирию двух крупнейших экспортеров нефти нервирует нефтяной рынок, на который уже давит эскалация конфликта Китая и США. На 22.37 фьючерсы на Brent на бирже ICE в Лондоне падают на 3,9%, до 33,78 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии падение достигало 5%. WTI дешевеет на 4,43%, до 32,83 доллара за бочку.

«Рынок (нефти) рос благодаря сплоченности всех крупных производителей. Но теперь в этой броне появились трещины», — говорит партнер Again Capital Джон Килдафф.

Еще одна «ложка дегтя в бочке с медом» — это противостояние Китая и США, которое больше не является «отдаленным риском» и «может обернуться катастрофой для рисковых активов», говорит аналитик PVM Стивен Бреннок. В среду глава Госдепа США Майк Помпео обвинил Пекин в нарушении договора о передаче Гонконга 1992 года и лишении его автономии, закрепленной соглашением под эгидой ООН.

По данным Bloomberg, США рассматривают возможность санкций против китайских чиновников с блокировкой активов, контролем за транзакциями и ограничениями на выдачу виз.