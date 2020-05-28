Саудовский принц поговорил с Путиным и обвалил нефть еще больше

В ходе разговора состоялся «обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей», была отмечена «важность совместных усилий» по выполнению договоренностей о сокращении добычи, а также «условлено» продолжить «тесную координацию» на уровне министерств энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.
Путину и бен Сальману, предыдущий разговор которых закончился «ценовой войной» и обрушением цен до отрицательных значений, снова предстоит решить, кто именно пойдет на уступки на предстоящих через две недели переговорах ОПЕК+, накануне которых позиции Москвы и Эр-Рияда снова диаметрально разошлись.
Изначально предполагалось, что страны-участницы уже в июле начнут увеличивать добычу (на 1,7 млн баррелей в сутки), и Россия твердо настроена это сделать, рассказали Bloomberg три федеральных чиновника и двое представителей отрасли, знакомых с позицией Москвы.
Угроза шаткому перемирию двух крупнейших экспортеров нефти нервирует нефтяной рынок, на который уже давит эскалация конфликта Китая и США. На 22.37 фьючерсы на Brent на бирже ICE в Лондоне падают на 3,9%, до 33,78 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии падение достигало 5%. WTI дешевеет на 4,43%, до 32,83 доллара за бочку.
«Рынок (нефти) рос благодаря сплоченности всех крупных производителей. Но теперь в этой броне появились трещины», — говорит партнер Again Capital Джон Килдафф.
Еще одна «ложка дегтя в бочке с медом» — это противостояние Китая и США, которое больше не является «отдаленным риском» и «может обернуться катастрофой для рисковых активов», говорит аналитик PVM Стивен Бреннок. В среду глава Госдепа США Майк Помпео обвинил Пекин в нарушении договора о передаче Гонконга 1992 года и лишении его автономии, закрепленной соглашением под эгидой ООН.
По данным Bloomberg, США рассматривают возможность санкций против китайских чиновников с блокировкой активов, контролем за транзакциями и ограничениями на выдачу виз.
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