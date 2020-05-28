Россия шантажирует мировое сообщество военными конфликтами,добиваясь снятия санкций

В ходе заседания Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликта российские представители заявили, что прекращение огня в странах, в которых РФ является участницей военных конфликтов, не представляется возможным без полной отмены введенных против Москвы санкций. Об этом рассказал пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Дипломат опубликовал часть заявления российской делегации.

Согласно ему, глобальное прекращение огня «будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность страны реагировать на пандемию».

«Это тот момент, когда российская делегация прямым текстом заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без отмены санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее нам приходилось слышать только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажа», – выразил возмущение Николенко.

Дипломат добавил, что заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Таким образом Россия пытается выторговать себе освобождение. Именно по этой причине санкции должны усиливаться. Нельзя допустить, чтобы мировое сообщество пошло на поводу у террористов.