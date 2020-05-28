Победительница шоу «Холостяк-10» задрала кофту и показала чем взяла холостяка из США

Дарья Ульянова, победительница популярного романтического шоу «Холостяк-10», возбудила сеть своим новым фото в Инстагрм. Девушка опубликовала снимок, на котором позировала в стрингах и кофте, при этом подняв одежду так, что бы продемонстрировать свою упругую грудь.

«Мои красивые девочки, все таки как ни крути, залог успела — это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было, это правда. И только теперь я понимаю фразу «попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт», — написала Даша.

«Дашааа, фигура — огнище», «Какая же у Вас фигура», «Ты потрясающе выглядишь», «Фигурка- супер, загар обалденный. Но нет предела совершенству. Постоянно нужно развиваться», — писали в комментариях люди.

22 мая Макс Михайлюк, главный герой шоу «Холостяк-10» наконец-то сделал свой выбор, вручив кольцо одной девушке. Избранницей мужчины стала гимнастка Даша Ульянова, которая с первой вечеринки завоевала сердце пилота из США.

Сама же девушка, на личной странице в Инстаграм, опубликовала фото с Максимом. «И после этого вы не верите в сказку?», — подписала Даша красивое фото с холостяком. За несколько часов после публикации, пост девушки собрал более ста тысяч лайков и много комментариев. В частности, многие принялись писать, что якобы Даша и Максим не сохранили свои чувства после проекта.