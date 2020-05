В космосе взорвалась комета Смерть темнокожего от рук полицейских: Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Ева Лонгория и другие выступили с протестом » По результатам онлайн-опроса «Евровидения» группа Little Big заняла второе место В интернете по результатам онлайн-опросов названы участники несостоявшегося из-за пандемии «Евровидения», которые могли бы победить в конкурсе. Голосование проводилось во время шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). Во время виртуального шоу Europe Shine A Light выступили выдвинутые на «Евровидение» участники из 41 страны мира. Зрители из Швейцарии, Дании и Австралии отдали победу музыкантом из Исландии «Дади ог Гагнамагнид» с песней Think About Things. Представители России из Little Big заняли второе место, а литовские музыканты из The Roop стали третьими.

Ранее Little Big стали абсолютным фаворитом несостоявшегося «Евровидения» по количеству просмотров их клипа Uno на официальном канале конкурса в YouTube. Участники группы заявили, что готовы представить Россию на конкурсе в 2021 году, который пройдет в Роттердаме.

