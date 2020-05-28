Организация «Граждане СССР» обманула более тысячи человек в Северной Осетии

В России,в Северной Осетии,мошенники придумали аферу и агитировали доверчивое население вступать в организацию «Граждане СССР». Участникам организации «гарантировали» освобождение от уплаты налогов и коммунальных платежей.

Аферисты продали более тысячи не имеющих юридической силы удостоверений личности. Кроме того, мошенники пообещали доверчивым гражданам надбавки к зарплатам и компенсации по вкладам, которые были открыты раньше 1991 года. Для получения «положенных» платежей адептов заставляли отдавать пошлины в пользу секты.

Ни от каких платежей «Граждане СССР» своих жертв не освободили, а наоборот, вогнали их в долги. Об обмане жители стали подозревать только когда в их домах за неуплату отключили свет и воду.

Оперативники нашли в офисе аферистов различные бланки советского образца, а также много наличных денег. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.