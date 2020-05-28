Оценка технического состояния подержанного авто перед покупкой

«Утопленники» — это такой тип подержанных автомобилей, которые были подняты со дна водоемов и, фактически уже не подлежат никакому восстановлению и не должны в дальнейшем эксплуатироваться на дороге вообще из-за высоких рисков создания аварийных ситуаций. Подробнее о том, как выявить «утопленника» читайте в соответствующем разделе.

Для оценки технического состояния автомобиля иногда бывает крайне уместно пригласить специалиста. Важно, чтобы специалист при этом был никак не заинтересован в том, чтобы продать машину. Поэтому всячески избегайте тех специалистов по оценке технического состояния автомобиля, которых вам навязывает продавец, или которые были встречены вами непосредственно на рынке. Рекомендуется брать знакомого специалиста и приезжать на рынок с ним вместе для дальнейшего поиска наиболее подходящего под ваши нужды поддержанного автомобиля.

Из важных параметров, на которые можно обратить внимание абсолютно каждому автомобилисту, даже не имеющему существенных технических знаний, необходимо выделить «общий пробег автомобиля». Данный параметр демонстрирует, сколько километров в общей сложности прошла машина за время активной работы его двигателя и обычно отображается на приборной панели авто. Каждый автомобиль имеет индивидуальные нормы пробега, которые с легкостью можно найти в интернете. Поэтому, всегда сверяйте показания с приборной панели с полученными из интернета данными о норме «общего пробега».

Одним из важнейших аспектов того, насколько хорошо вам подойдет то или иное подержанное авто на роль полноценного транспортного средства, или в качестве «донора», является показатель качества его технического состояния. И если, например, VIN – код автомобиля можно проверить по специальной базе данных, например, carvertical.com/ru/, то для оценки технического состояния понадобиться несколько больше усилий.

Машины «доноры» и принцип их подбора

Машины «доноры» — это специальный тип автомобилей, которые приобретают в качестве своеобразного донатора разнообразных деталей для регулярно используемого автомобиля, но практически никогда, по тем или иным причинам, не используют в качестве основного транспортного средства. В отдельных случаях, после адекватной оценки технических характеристик, такими автомобилями могут стать «утопленники».

Для того, чтобы понять, насколько хорошо тот или иной автомобиль подходит вам в качестве донора, необходимо в первую очередь, оценить какие именно части вашего автомобиля в скором времени потребуют серьезного технического обслуживания или замены. Для этого рекомендуется посетить специализирующуюся на диагностике автомастерскую вашего дилера или воспользоваться услугами специалиста.

После того, как вы поймете, что именно в скором времени предстоит менять в вашем автомобиле, необходимо будет постараться подобрать такого «донора», в котором бы именно эти детали и комплексы деталей были в наилучшем состоянии. При этом сам донор может быть и вовсе не на ходу. Например, в качестве доноров очень часто берут подержанные машины, которые попали в массивные аварии, которые ужаснейшим образом изуродовали корпус, но оставили нетронутыми необходимые вам детали.

Заключение

Вне зависимости от того, покупаете ли вы себе авто для каждодневного использования, или будете держать его в качестве «донора» для другого авто, помните, что важнейший аспект – это законность всей предстоящей сделки. Поэтому, настоятельно рекомендуем проверять Вам историю автомобиля, сверяя его VIN – код по специальным базам, как, например, myfreevin.com.