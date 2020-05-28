Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой гигантский особняк (фото)

36-летняя Мила Кунис и 42-летний Эштон Катчер выставили на продажу свой дом, расположенный в элитном районе Беверли-Хиллз. Свою первую купленную в браке недвижимость звездная пара оценила в 14 миллионов долларов. Мила и Эштон приобрели этот особняк в Колдуотер Каньоне в 2014 году и тогда отдали за него 10,2 миллиона долларов. Продать дом супруги решили, потому что в данный момент заканчивают строительство нового большого особняка, который будет располагаться в том же районе.

Дом Милы Кунис и Эштона Катчера

Выставленный на продажу дом звезд общей площадью 7351 квадратный метр оснащен пятью спальнями и пятью ванными комнатами. На первом этаже особняка расположена кухня, большая столовая, просторная гостиная с камином, а на втором этаже — четыре уютные спальни. В доме также есть минус первый этаж с гостевой спальней, спа-центром с сауной и винным погребом.

Особняк Кунис и Катчера также оборудован тренажерным залом и рабочим кабинетом. Участок возле дома засажен плакучими ивами и зелеными кустарниками. Во дворе есть большой бассейн, зона для барбекю, бар и просторная веранда.

























У желающих приобрести звездный особняк есть возможность стать соседями Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэти Перри, Николь Кидман, Кэмерон Диас и других звезд, — их дома располагаются в этом же районе Беверли-Хиллз.

Пока дом Милы Кунис и Эштона Катчера выставлен на продажу, они вместе с детьми проводят карантин в другой резиденции — в особняке в городе Карпинтерия, который расположен на берегу океана.















