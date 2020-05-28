МИД Германии: атаковавший серверы бундестага хакер работал на ГРУ

Россиянин Дмитрий Бадин, которого власти Германии обвиняют в хакерской атаке на немецкий парламент в 2015 году, был сотрудником Главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ) — главного органа российской военной разведки, заявляет МИД ФРГ.

“Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий бундестаг в апреле-​​мае 2015 года в качестве члена группы APT 28. Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения”, — говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

В начале мая генпрокуратура ФРГ объявила Бадина в международный розыск по подозрению в участии в кибератаке.

Как сообщали немецкие СМИ, кибератака на бундестаг началась с того, что депутаты получили одинаковые электронные письма, которые заканчивались на “@un.org” (как будто письмо пришло с адреса ООН). В сообщениях содержалась ссылка, переход на которую приводил пользователя в систему вредоносной программы-шпиона.

Издание Spiegel также утверждало, что хакеры скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012-го по 2015 годы.

Сама Меркель, отвечая на вопросы депутатов немецкого парламента, подтвердила информацию о взломе ее электронной почты, отметив, что ее это «сильно ранит». Она назвала это происшествие возмутительным, но добавила, что будет делать все для сохранения добрых отношений с Россией.

Российская сторона отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям: глава МИД Сергей Лавров утверждал, что Берлин не представил никаких доказательств причастности Москвы к атаке на парламентские сервера.

“Мегафонная дипломатия”

В четверг германский МИД также сообщил, что посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом о хакерской атаке.

«Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — говорится в сообщении ведомства.

Посольство России вызов Нечаева в МИД ФРГ не комментировало. Накануне российская дипмиссия опубликовала комментарий немецкому агентству DPA, в котором отмечалось, что Москва якобы выражала готовность обсудить эту проблему и изучить факты, однако интерес Берлина сошел на нет.

«К сожалению, вместо политического диалога, использования дипломатических каналов, сотрудничества спецслужб и правовой помощи силовых ведомств приоритет отдается СМИ и мегафонной дипломатии», — говорилось в комментарии посольства.

В июле 2018 года министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российского ГРУ во взломе серверов Национального демократического комитета, комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В заключении, которое было опубликовано представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, фигурировали имена обвиняемых, в числе которых был и Дмитрий Бадин. Вашингтон также считает Бадина виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и американской энергетической компании Westinghouse.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Бадин родился в 1990 году в Курске. Немецкие власти полагают, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе считают связанной с российским ГРУ.