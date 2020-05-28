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Меркель видит «большой стратегический интерес» ЕС к сотрудничеству с Китаем

Ангела Меркель

Германский лидер заявила, что Китай будет решительно претендовать на лидерство в действующих структурах международной архитектуры

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ЕС есть «большой стратегический интерес» к поддержанию сотрудничества с Китаем в условиях растущего списка претензий к правительству в Пекине.

Выступая в Берлине, германский лидер заявила, что отношения ЕС с Китаем станут главным приоритетом, когда 1 июля ее правительство на шесть месяцев станет председательствовать в ЕС.

«Нам, европейцам, нужно признать решительность, с которой Китай будет претендовать на лидирующие позиции в существующих структурах международной архитектуры», – заявила Меркель, выступая в исследовательском центре посредством видеосвязи.

По словам канцлера, она намерена поддерживать «критический, конструктивный» диалог с Пекином.

28 мая, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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