Меган Фокс впервые попала в объективы репортеров после расставания с Брайаном Остином Грином Чуть больше недели назад 46-летний Брайан Остин Грин заявил о расставании с 34-летней супругой Меган Фокс после 10 лет брака. Актер рассказал, что жена стала отдаляться от него некоторое время назад, во время съемок картины Midnight in the Switchgrass. Тогда она пять недель провела вдали от семьи, а по возвращении поняла, что в одиночестве чувствует себя более свободно и комфортно. Брайан принял выбор супруги, и они приняли решение разъехаться. Вчера же актриса впервые после новостей о разрыве с Грином попала в объективы репортеров на улицах Лос-Анджелеса, неподалеку от своего дома. В солнечный и по-летнему теплый день Меган решила заехать за кофе, а потом отправилась по своим делам. На публике Фокс появилась без троих сыновей и 30-летнего музыканта Колсона Бэйкера, с которым ей сейчас приписывают роман. Недавно инсайдеры сообщили, что отношения Меган и Колсона, с которым они вместе снимались в фильме Midnight in the Switchgrass, вышли на новый уровень. Если раньше они были просто друзьями, то теперь начали встречаться. Очевидцы уже неоднократно видели, как они вместе на машине Колсона направляются в особняк Меган. Инсайдеры утверждают, что Фокс видится с новым возлюбленным, только когда дети гостят у Брайана. Они начинали общаться как друзья, однако все это время между ними росла взаимная симпатия. Меган считает, что Колсон действительно классный парень, и недавно их отношения переросли в романтические, — поведал источник, близкий к звездной паре. Недавно же Меган Фокс снялась в новом клипе Бэйкера на песню Bloody Valentine, только подогрев слухи об их романе. В музыкальном видео актриса предстала в роли сумасшедшей возлюбленной музыканта. При этом Брайан Остин Грин, несмотря на слухи о новом романе супруги, еще надеется на то, что их брак можно спасти. Друзья актера рассказали, что он пока не собирается подавать на развод, а просто дает Меган личную свободу. Грин убежден, что они с женой еще смогут договориться и все же сохранят семью ради счастья их троих сыновей. Брайан Остин Грин и Меган Фокс

