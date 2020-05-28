Любовница Сергея Жигунова оказалась копией Анастасиии Заворотнюк

Женщину активно сравнивают с экс-избранницей актера.

Личная жизнь российского актера Сергея Жигунова в последнее время обросла слухами.

Поговаривают, что артист вновь разошелся со своей супругой Верой Новиковой и теперь закрутил роман с журналисткой из Владикавказа Викторией Ворожбит. Фанаты звезды сразу заметили, что женщина очень похожа на экс-возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк.

Длительное время Ворожбит это не комментировала, но тут, кажется, у журналистки лопнуло терпение. В Instagram Виктория не удержалась и ответила на комментарий одного из подписчиков, что она копия Заворотнюк.

Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с отцом. Остальное придумали журналисты.