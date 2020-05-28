Хищные динозавры любили грызть кости

Палеонтологи обнаружили в карьере Майгатт-Мур, штат Колорадо, кости верхнеюрских хищных теропод аллозавров со следами представителей своего или близких видов на них, сообщается в PLoS ONE. Это позволяет впервые предположить, что аллозавры занимались каннибализмом. Вероятно, они обгладывали кости павших сородичей или даже охотились на них из-за недостатка еды.

Следы зубов на костях животных позволяют выяснить, кто ими питался и каким образом: активно ловил и ел свежее мясо или обгладывал то, что осталось после других плотоядных. Это актуально и для свежих останков, и для палеонтологического материала. Если в одной точке находят сразу множество останков примерно одного возраста, по повреждениям костей можно понять, какие виды входили в местную экосистему и как были устроены в ней пищевые цепи.

Американские палеонтологи во главе со Стефани Драмхеллер (Stephanie K. Drumheller) из Университета Теннесси и Юлией Макхью (Julia B. McHugh) из Университета Колорадо Меса определили количество и характер следов на 2368 костях ископаемых возрастом 152,18 ± 0,29 миллионов лет из карьера Майгатт-Мур на западе штата Колорадо. По-видимому, в Майгатт-Мур в верхней юре находился периодически пересыхающий водоем. Рептилий кроме динозавров там водилось мало: черепахи и крокодиломорфы среди находок почти отсутствовали. Практически не было и рыб, и водных беспозвоночных. Однако останков растений там обнаружили довольно много.

Следы зубов заметили на 684 костях из 2368 (около 29 процентов от общего числа). Это существенно больше, чем в других динозавровых сообществах того же возраста: там обычно доля костей со следами укусов не превышает 14 процентов. Большинство (70,25 процентов от 684) поврежденных костей принадлежали зауроподам — травоядным динозаврам, которыми питались крупные хищники. Однако царапины, зазубрины и другие типы следов нашли и на костях самих крупных хищников — теропод, в первую очередь аллозавров. Доля их костей, поврежденных чьими-то зубами, составила 17,23 процента. Раньше их находили очень редко Считается, что тероподы предпочитали более мягкие и питательные части туши, в первую очередь мясо, хотя цератозавр мог порой питаться падалью и подбирать то, что осталось после трапезы более крупных хищников.

Зуб аллозавра из Майгатт-Мур

По характеру повреждений палеонтологи определили, кто чаще всего кусал и глодал кости. Следы обычно имели веретеновидную форму и могли быть сделаны зифодонтными зубами — уплощенными по бокам и с зазубринами по краям. Из всех видов, представленных в Майгатт-Мур, зубами такого типа обладали только тероподы аллозавры и цератозавры. Зифодонтных крокодиломорфов там не было. При этом среди поврежденных костей нашлись фрагменты скелета аллозавров со следами от зубов самих аллозавров.

Вполне вероятно, что аллозавры из Майгатт-Мур 152 миллиона лет назад прибегали к каннибализму. Невозможно точно сказать, охотились ли они на своих сородичей или подобно цератозаврам глодали остатки туш, основную часть которых съел кто-то другой (хотя второй вариант вероятнее). В любом случае, это первое свидетельство каннибализма у аллозавров. Учитывая, что эти динозавры были одними из самых крупных хищников сообщества (они могли достигать 9–10 метров в высоту), такое поведение можно считать признаком серьезной нехватки пищи в экосистеме. Другое объяснение, которое, впрочем, не исключает полностью первое, состоит в том, что туши в Майгатт-Мур долго разлагались (процесс мог замедлять ил, который обнажался при пересыхании водоема), поэтому вероятность того, что труп найдут падальщики, была повышена.