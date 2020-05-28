Глава Минэнерго Ольга Богуславец должна нести ответственность за миллиардные убытки отрасли

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос сообщил, что исполняющую обязанности главы Минэнерго Ольгу Богуславец нужно внести в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети.

«Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая напрямую подписала «окреме доручення» подразделению «Энергоатома», для того, чтоб сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает её сын», — написал парламентарий.

По его словам, деятельность Буславец на должности министра удовлетворяет исключительно интересы олигархов.

«Считаю деятельность Буславец на должности министра исключительно в интересах олигархов, на сегодня «Энергоатом» получает миллиард гривен убытка каждый месяц, соответственно прибыль оказывается в руках олигархов. Вместе с тем, план спасения энергетики готовят не министры, а менеджеры Ахметова», — написал он. В отдельности Лерос добавил, что «монополист поставил своего министра» и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а остальные граждане стали заложниками и не могут на это повлиять.

«Этот министр, используя своё служебное положение, хочет трудоустроить своего сына, мы на это тоже не можем повлиять, этот беспредел пора заканчивать», — резюмировал он.