Гибель турецкого военного в Сирии связали с Россией

В сирийской провинции Идлиб прогремел взрыв на пути следования турецкого военного конвоя, сообщает Минобороны Турции.
Фугас взорвался в 250 метрах от шоссе M4, когда военнослужащие патрулировали шоссе и прилегающую к нему территорию.
В результате взрыва погиб один военный и еще один был ранен, при этом Анкара не исключает версии теракта.
Арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» не исключает «российского следа» в произошедшем, так как отношения России и Турции значительно ухудшились в послденее время.
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