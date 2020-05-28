Гибель турецкого военного в Сирии связали с Россией

Фугас взорвался в 250 метрах от шоссе M4, когда военнослужащие патрулировали шоссе и прилегающую к нему территорию.

В результате взрыва погиб один военный и еще один был ранен, при этом Анкара не исключает версии теракта.

Арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» не исключает «российского следа» в произошедшем, так как отношения России и Турции значительно ухудшились в послденее время.