Гастрофизики придумали новый способ приготовления чипсов из медуз

«На самом деле нет ничего нового в поедании медуз, — рассказала гастрофизик Мие Педерсен. — Это старая азиатская традиция, которой более 1000 лет. Верите вы или нет, но медузы — это деликатес. Я исследовала, как превратить слизистую медузу в хрустящий чипс».Метод ученого предусматривает погружение медузы в спирт, который извлекает из нее воду.

«В течение пары дней алкоголь заменяет воду в медузе, — пояснила Педерсон. — В последующем процессе испарения медуза становится сухой».

Она рассматривает медуз не как животных, а как разновидность геля, который по-разному ведет себя в разных жидкостях. После испарения чипс из медузы готов к употреблению в пищу.

Этот способ не только сделает медуз более привлекательными для жителей западных стран, но и ускорит производство продукции из медуз в Азии, где ежегодно делают тонны сушеных медуз. Но процесс занимает 30-40 дней, и в нем используется поваренная соль и квасцы.

Полученные чипсы намного более полезные, чем картофельные. В 25 граммах чипсов из медузы содержится 0,5 грамма жира. Медузы богаты селеном, который борется с процессом старения и предотвращает рак предстательной железы.

В некоторых странах их считают деликатесом. Из медуз готовятся салаты, суши, лапши, основные блюда и даже мороженое. Существуют различные методы приготовления медуз.