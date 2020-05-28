ФБР раскрыла архивы расследования про «фальшивого Гитлера»



ФБР раскрыла архивы расследования про «фальшивого Гитлера», который долгое время терроризировал американцев и вымогал деньги. Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун бежал из осажденного советскими войсками Берлина и скрылся за рубежом. По данным опросов Гэллапа, в 1947 году в чудесное спасение фюрера верили 45 процентов жителей США.

Периодически в американской прессе появлялись статьи, что Гитлер живет в Бразилии, Аргентине. Некоторые и вовсе сообщали о том, что он теперь обитает в Соединенных Штатах. Более того, как пишет издание The Daily Beast, в период с 1946 по 1956 годы сотни, а может быть, и тысячи американцев получали письма от «фюрера номер один». Вернее, от «Furrier № 1» — так он подписывался.

В письмах «первый фюрер» сообщал, что он на самом деле является Адольфом Гитлером, которому удалось скрыться от преследования в Германии. Автор посланий рассказывал, что теперь живет в штате Кентукки вместе с Евой Браун и своими единомышленниками, которые готовят «новое восстание» для захвата власти в США. Однако делу мешает досадная неприятность — нехватка денежных средств. «Фюрер номер один» просил оказать финансовую поддержку в обмен на будущие высокие посты в новом американском Рейхе.

Судя по всему, большинство американцев, получив такие письма, написанные с ошибками, крутили пальцем у виска, и выбрасывали их в мусорные ведра. Но далеко не все.

Перед началом Второй мировой войны, а точнее, до вступления в войну США, у нацистской Германии в Америке было немало сторонников. На съезды американских фашистов собирались десятки тысяч человек. Введенные впоследствии запреты ограничили деятельность подобных организаций, но сами поклонники Гитлера никуда не делись.

Поэтому сотни американцев посылали пожертвования и вступали в переписку с «фюрером из Кентукки». Гитлер не разочаровывал тех, кто откликнулся на его зов — в своих новых письмах он сообщал о том, что его люди, которых уже более 36 000 человек, в настоящее время ведут активную подготовку к началу восстания.

«Фюрер номер один» рассказывал тайных туннелях, которые копаются в направлении Вашингтона, секретных заводах по производству атомного оружия. Идя в ногу со временем, Гитлер писал о строительстве бесшумных космических кораблей, с помощью которых, вслед за Землей, планировалось захватить и космос.

Автор посланий не скупился на подробности, рассказывая о тайных производствах. Периодически, очевидно, когда «фюрер» был занят, адресатам приходили письма, подписанные Евой Браун, начальником штаба Гитлера адмиралом Кессельрингом и т. д.

В первой половине 1950-х в Вирджинии умер каменщик по фамилии Хубер. Родные покойного, разбирая его бумаги, к ужасу своему обнаружил, что их близкий человек состоит в длительной переписке с Гитлером. Мало того, небогатый каменщик пожертвовал «фюреру» в общей сложности 4000 долларов. Тот остался настолько доволен, что пообещал Хуберу титул «фюрера номер два», а также должность командующего всеми армиями Рейха. В общем, американский работяга был уверен, что вот-вот превратится в большую шишку. Хубер был абсолютно уверен, что ведет дела с Гитлером, так как лично встречался с человеком, представившимся его посредником.

Надо сказать, что не все «друзья Гитлера» по переписке держали язык за зубами. И в ряде американских СМИ даже появились публикации о «базе Гитлера в Кентукки». В итоге деятельностью «фюрера номер один» заинтересовались правоохранительные органы.

В первую очередь поводом к этому стало обращение разгневанных родственников каменщика Хубера, которые были очень злы на «Гитлера».

Следователи вступили в переписку с «фюрером», представившись его сторонниками, и посылая переводы на небольшие суммы от 5 до 15 долларов.

После того, как «Гитлер» клюнул на приманку, 11 августа 1956 года стражи порядка появились на пороге его дома. И там их ждал сюрприз.

Отправителем писем оказался не американский нацист, как предполагали следователи, а 61-летний афроамериканец из Кентукки Уильям Генри Джонсон, бывший шахтер и баптистский проповедник.

Джонсон не отрицал, что отправлял письма от имени Гитлера, но уверял, что делал это только для того, чтобы разоблачить сеть неких врагов государства. Он заявлял, что является частным детективом, а заниматься «расследованием» ему поручил никто иной, как создатель ФБР Эдгар Гувер.

Точно установить, сколько денег получил от «жертвователей» чернокожий «фюрер номер один», не удалось. Достоверно подтверждено получение 11 000 долларов, но следствие полагало, что всего Джонсон получил не менее 15 000 долларов (более 140 000 долларов в современном эквиваленте).

Потрясла следствие переписка Джонсона с афроамериканцем Чарли Брауном. Будучи крайне стесненным в средствах, тот перевел «Гитлеру» в общей сложности около 1000 долларов, считая это выгодной инвестицией. Взамен ему было пожаловано звание «фюрера номер три», должность губернатора. Впоследствии Браун должен был получить роскошный дворец, а также некое количество арийских девственниц.

Любопытно, что «Гитлер» принимал пожертвования не только деньгами. Например, в одном из писем, подписанным Евой Браун, содержалась просьба прислать пальто и туфли, дабы фюрер мог одеться так, «чтобы его не узнали».

В ходе расследования выяснилось, что Джонсон уже фигурировал ранее в одном деле, связанном с мошенничеством, но ему удалось избежать реального тюремного заключения.

На суде он долго настаивал на том, что выполнял «секретную миссию», а потом предложил признать вину, но только при условии, если вся информация будет закрыта от прессы. Джонсон пояснял, что оглашение погубит его репутацию перед братьями по вере. Получив отказ, он объявил, что перед судом заявит, что ни в чем не виноват.

Жюри присяжных в апреле 1957 года признало Уильяма Генри Джонсона виновным по всем трем пунктам обвинения, связанным с мошенничеством с использованием почты. На основании этого вердикта судья Форд приговорил его к трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.

Как пишут американские исследователи, дальнейшая судьба чернокожего «фюрера» неизвестна. Умер ли он в тюрьме или, освободившись, придумал новую схему зарабатывания денег, пока установить не удалось.

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