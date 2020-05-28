Эксперт назвал самые бесполезные функции в смартфонах

Эксперты компании AirPod рассказали о самых бесполезных функциях современных смартфонов, за которые пользователям приходится здорово переплачивать.

При этом специалисты сообщают, что бесполезность таких функций глубоко индивидуальна для каждого отдельно взятого пользователя.

Однако возможность камеры снимать видео в 4К для большинства пользователей остается бесполезной загадкой, в то время как производители используют ее как конкурентное преимущество.

К таковым относятся некоторые предустановленные приложения.

Избавиться от таких приложений поможет осознание цели, для которой приобретается новый телефон.

В результате можно сэкономить на таких функциях камеры, как макромодуль или замедленная съемка.

Они влияют на стоимость, но используются далеко не каждым.

Такая же ситуация возникает при приобретении смартфона с несколькими камерами.

Необходимо понимать их характеристики и назначение, прежде чем понять, что они могут оказаться не востребованными.

На что действительно стоит обратить внимание, так это на качественный дисплей и время автономной работы.