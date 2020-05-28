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Для сцены в новом фильме взорвали настоящий Boeing 747

На 17 июля 2020 года запланирована мировая премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод» . В одной из сцен кинокартины по сюжету взрывается Boeing 747 — как выяснилось из интервью режиссёра, на съёмках был уничтожен реальный самолёт.

«Я планировал снять эту сцену с использованием масштабных моделей, спецэффектов и компьютерной графики, но когда мы начали всё считать, то оказалось, что дешевле купить реальный самолёт и по-настоящему взорвать его на камеру.

Покупка Boeing-747 была в какой-то мере спонтанной, но всё получилось просто прекрасно — Скотт Фишер, наш супервайзер по спецэффектам, и Натан Кроули, дизайнер производства, отлично сработали и мне было приятно стать частью этого увлекательного процесса», —  сказал Кристофер Нолан в интервью.

Самолёт для съёмок был найден в Викторвилле, штат Калифорния, где хранится множество списанных авиалайнеров. Судя по бортовому номеру, взорванный Boeing 747−200 вымышленной авиакомпании NorskFreight изначально был выпущен в качестве пассажирского лайнера, а затем конвертирован в грузовой борт.

28 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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