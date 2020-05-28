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Диетологи обьяснили в чем польза редиса

Редис -один из самых ранних весенних овощей. Он достаточно рано попадает на нашу кухню.Редис богат витаминами, микроэлементами, растительным белком, жирами, клетчаткой и фитонцидами. Редис употребляют для профилактики размножения болезнетворных бактерий, для быстрого заживления ран, для уменьшения жировых отложений и даже для снижения температуры тела.

Редиска прекрасно укрепляет иммунитет, помогает вывести из организма все вредные токсины, налаживает работу кишечника и желудка. Медики рекомендуют употреблять этот овощ при болезнях дыхательных путей, при потере аппетита, хроническом запоре и авитаминозе.

Редис должен быть в рационе каждой женщины, поскольку он способствует улучшению состояния кожи и волос. Противопоказаний к употреблению этого овоща немного: медики не рекомендуют его употреблять пациентам с язвой желудка, энтероколитом, гастритом.

Редис употребляют исключительно в свежем виде. Самую большую пользу этот овощ принесет, если добавлять его в различные холодные супы, в том числе и окрошку, а также в салаты. В последнее время набирают популярность овощные смузи, основным ингредиентом которых также может стать редиска.

28 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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