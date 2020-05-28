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Дана Борисова периодически нуждается в помощи психиатра

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что испытывает проблемы с психикой несмотря на то, что ведет здоровый образ жизни. Об этом она рассказала в интервью популярному изданию.

По словам телеведущей, она уже больше трех лет не употребляет алкоголь и наркотические вещества. Однако проблемы с психикой продолжают ее беспокоить.

Так, недавно она сбросила три килограмма, однако считает, что похудение в ее случае можно расценить как признак надвигающейся депрессии.

Борисова также призналась, что в эти дни старается больше общаться со своим лечащим врачом.

28 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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