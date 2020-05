Врачи назвали два основных правила долголетия Большие запасы нефти и газа на РФ оказались фейком » Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone Брат известного наркобарона Пабло Эскобара заявил, что его жизнь оказалось под угрозой из-за «ненадежных протоколов безопасности» на его смартфоне производства Apple. Теперь он планирует судиться с американской корпорацией ради нескольких миллиардов долларов, параллельно обирая доверчивых клиентов собственного интернет-магазина. Иск к Apple Брат знаменитого наркобарона Пабло Эскобара (Pablo Escobar) – Роберто Эскобар (Roberto Escobar) – подал судебный иск к Apple. Колумбиец требует от американской корпорации компенсацию в размере $2,6 млрд за недостаточную защищенность выпускаемой ею продукции. Об этом сообщило издание Appleinsider. Согласно исковому заявлению, Роберто приобрел флагманский смартфон Apple iPhone X в апреле 2018 г. Причем сотрудник магазина Apple заверил его, что это самый безопасный телефон на рынке – именно поэтому он и остановил свой выбор на данной модели. Однако спустя примерно год Эскобар начал получать письма с угрозами от некоего Диего (Diego), который утверждал, что раздобыл контактные данные Роберто через сервис фирменный сервис видеосвязи Apple – Facetime. По словам брата наркобарона, ему пришлось сменить место жительства и потратить уйму денег на усиление охраны, не говоря уж об сильном эмоциональном потрясении, которое он испытал из-за инцидента. Кроме того, как сообщает источник, Эскобар собственными силами провел расследование, в ходе которого выяснил, что злоумышленнику удалось взломать его смартфон, используя некую уязвимость в Facetime. Борьба Эскобара с Apple Судебным иском к компании из Купертино Роберто Эскобар решил не ограничиваться. Он также объявил о выпуске ограниченной серии из 2 тыс. «золотых» iPhone 11 Pro с 256 ГБ внутренней памяти. Аппараты продаются через сайт его компании Escobar Inc за $499. Причем цена этой модели устройства Apple в американской рознице составляет $1149, без учета стоимости нанесения «позолоты». На сайте Escobar Inc можно найти дисклеймер, в котором говорится, что фирма не несет ответственности за какие-либо трудности с получением заказа или потери от использования смартфонов. Функция доставки заказов возложена на британскую компанию Pablo Phone LTD, которая действует по лицензии Escobar Inc. Сам Эскобар, объясняя, мягко говоря, сомнительную бизнес-модель, заявил, что таким образом борется с Apple, продавая ее смартфоны по заниженной цене. В случае завершения текущего судебного разбирательства в свою пользу, Роберто обещает раздать всю причитающуюся ему компенсацию людям, купившим iPhone в его интернет-магазине. Ранее в интервью Digital Trends Роберто Эскобар заявил, что перед ним стоит всего одна цель – он стремится уничтожить Apple с ее iPhone. Он назвал Apple мошенниками и дал обещание 6 января 2020 г. присоединиться к коллективному иску против нее, по которому истцы требуют от нее «вернуть людям часть нелегальной прибыли», размер которой составил $30 млрд. По словам брата наркобарона, он собирается потратить на судебные издержки до $1 млн. Аферы со смартфонами На счету Роберто Эскобара не менее двух афер, связанных с торговлей смартфонами. Сперва, в декабре 2019 г., он выпустил смартфон Escobar Fold 1 в складном корпусе с гибким AMOLED-дисплеем. Причем аппарат с заявленными топовыми спецификациями стоил в разы дешевле аналогов – всего $350. На деле же он оказался клоном китайского Royole Flexpai, первого в мире складного смартфона, к качеству которого у покупателей и специалистов возникло множество вопросов. Более того, многие из заказавших Escobar Fold 1 люди заветную посылку так и не получили, а все-таки получившие ее, обнаружили вместо смартфона книгу с историей семьи Эскобар. В начале 2020 г. Роберто Эскобар анонсировал свой второй смартфон – Escobar Fold 2, «позолоченный» и подозрительно напоминающий Samsung Galaxy Fold 2. На поверку выяснилось, что компания колумбийца просто клеит пленку «под золото» поверх корпусов смартфонов Samsung Galaxy Fold 2, собирает предзаказы и деньги, а товар покупателям не высылает.

