Большие запасы нефти и газа на РФ оказались фейком

Значительная часть запасов нефти и газа на РФ, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи.

Об этом сообщает Счетная палата РФ в отчете о состоянии минеральной сырьевой базы РФ в 2015-19 гг. Нефтегазовые компании склонны переоценивать разведанные залежи, докладывая государству о природных богатствах. В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.

В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 триллиона кубометров газа — более девяти годовых объемов добычи, передает Финанс.ру.

Газовые запасы списываются быстрее, чем компании успевает рапортовать о новых открытиях. «В течение 2015-2019 годов убыль (списание) запасов газа превысила количество поставленных на государственный баланс запасов на 2,315 трлн кубометров, или 3,6 годового объема добычи», — говорится в докладе СП.



Эффективность геологоразведочных работ, которые выполняются за счет бюджета, «необоснованно завышается», констатирует ведомство: в экономически доступные запасы переводятся прогнозные ресурсы с вероятностью подтверждения 25-35% и ниже.

Сырьевым госкомпаниям важно показать, что их ресурсная база остается стабильной: новые открытия покрывают объемы, которые извлекаются из недр и продаются за рубеж.

Но в реальности такая компенсация осуществляется почти исключительно за счет доразведки, уже действующих, старых залежей. Новыми открытиями компенсируется не более 25% выбывающих запасов, причем все 59 месторождений, поставленных на государственный баланс в прошлом году, относятся к категории «мелких», констатирует СП.

При нынешнем уровне добычи (550 млн тонн в год) запасов нефти хватит на 35 лет, а газа — на 50. Впрочем, две трети нефтяных месторождений приходится на трудноизвлекаемую нефть, расположенную преимущественно в Арктике (60%). Ее добыча стоит дорого и требует современных технологий. Если исключить малорентабельные залежи, нефти в стране осталось на 20 лет. Что касается газа, то качественные запасы («сухой газ» — практически чистый метан, не содержащий тяжелых гомологов) также «существенно ниже» общих.

Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных нефтегазоносных провинциях практически исчерпан, равно как и «поисковый задел», сформированный еще в советское время, пишет СП.

С тех пор объемы геологораздочных работ резко упали, а число открытий схлопнулось в 10 раз. С 2003 года ежегодно выявляется в среднем лишь 40 перспективных площадей. При этом «оцениваются только прогнозные ресурсы самых низких категорий».

С 2003 года, отмечает Счетная палата, полностью прекратилось государственное финансирование прикладных научных исследований в сфере геологии и наметилось «технологическое отставание России в ряде научных направлений, связанное с отсутствием отечественной приборостроительной базы».

«Это относится к изотопной геологии, дистанционным и геофизическим исследованиям, цифровым технологиям сбора, обобщения и анализа геолого-геофизической информации с построением многофункциональных, в том числе глобальных, информационных систем», — говорится в докладе.