Билл Клинтон опять попал в секс-скандал

У экс-президента США Билла Клинтона были романтические отношения с помощницей торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна и британской светской львицей Гислейн Максвелл. Об этом говорится в недавно вышедшей в свет книге Convenient Death.

В книге говорится, что у Клинтона и светской львицы Максвелл была интимная связь во время путешествия на личном Boeing 727 Эпштейна, он также регулярно посещал ее дом на Манхэттене. По словам источника, бывший американский лидер общался с секс-торговцем только для того, чтобы постоянно быть рядом с его помощницей.

«Клинтон просто использовал его, как и всех остальных», — заявил источник. Пару часто замечали на светских мероприятиях и в ресторанах. Британская светская львица даже стала лицом фонда Клинтона, на одном из мероприятий которого женщине и вручили документы, где ее обвиняли в соучастии в преступлениях Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Билла Клинтона не раз замечали на «педофильском острове», где он отдыхал вместе с секс-торговцем. Несмотря на то, что Эпштейн торговал в том числе несовершеннолетними девушками, нет доказательств участия Клинтона с оргиях с ними. Сам бывший глава Белого дома это отрицает.