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Актрису Янину Студилину пытались ограбить в Лондоне

Актриса Янина Студилина заявила о попытке ограбления. В соцсети исполнительница роли Полины в молодежном сериале «Ранетки» рассказала о том, что в ее дом пытались проникнуть злоумышленники.

«Ночью вызывали полицию первый раз в Англии. Часа в три я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скреб или открывал», — написала актриса.

Студилина добавила, что по звукам они поняли, что в дом проникает человек и вызвали полицию. Спустя 10-15 минут приехали полицейские. По их предположению, злоумышленники пытались похитить велосипед, который стоял в саду.

Актриса призналась, что после инцидента всю ночь не могла уснуть.

28 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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