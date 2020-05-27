«Врастают в нервную систему»: ученые выявили паразитов, способных управлять состоянием хозяина

Ученые обнаружили раков-паразитов, которые способны врастать в чужую нервную систему.

Исследователи из российского Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН выявили паразитов-«манипуляторов», которые могут управлять своими хозяевами. Они зомбируют крабов-самцов, вызывая у них феминизацию и заставляя их вести себя, как беременные самки.



Ученые исследовали два вида корнеголовых ракообразных, которые научились управлять выработкой серотонина в организмах своих жертв.

Исследователи пояснили, когда речь идет о ракообразных, люди, как правило, представляют себе раков или креветок, однако на самом деле их огромное количество, в том числе есть большое количество паразитических форм. Эксперты исследовали корнеголовых ракообразных — родственников морских уточек и морских желудей, которые совсем не похожи на обычных раков. Они живут внутри других ракообразных, поэтому их тело больше напоминает своеобразную мочалку, которая пронизывает все тело хозяина, в том числе — его нервную систему.

Ученые уверяют, что именно корнеголовые ракообразные, возможно, одни из самых продвинутых паразитов на планете. Установлено, что беломорский Peltogaster paguri и дальневосточный Peltogasterella gracilis могут формировать паразит-хозяинный интерфейс.

Эксперты рассказали, что в мозге жертвы появляется практически «центр управления полетами» — некий бокаловидный орган, который предположительно выделяет в нервную ткань вещества, помогающие управлять хозяином.

Зомбированию подвластны крабы и раки-отшельники. Паразит заставляет их (и даже самцов) вести себя как беременные самки. Дело в том, что в месте, где крабы обычно вынашивают икру, находится половая система паразита — его собственная икра. Чтобы сохранить ее в безопасности, паразит «убеждает» хозяина заботиться, как о собственной икре, быть менее агрессивным и хорошо питаться. Ученые предполагают, что он умеет менять в нервной системе хозяина состав нейромедиаторов — веществ, с помощью которых передаются нервные импульсы.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, как именно паразиту удается преодолеть оболочку ганглия, которой защищена нервная ткань. Изучение этих механизмов позволит понять, как можно восстанавливать нервную ткань и в организме человека.