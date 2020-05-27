В США думают, что Зеленский отмывал деньги для Коломойского

А тем временем, пока мы тут думаем, какую Корею нам строить, к Ваве подкрадываются тяжёлые времена в компании нелёгкого выбора. Да чё там подкрадываются, топают же во всю.

Прямо зараз в Кливленде судом присяжных рассматривается иск про отмывание денег Игорем Коломойским на территории США. Суд присяжных должен определить и вынести решение – действительно ли деньги украли в Украине и вывели их в США? Действительно ли на эти деньги было куплено всё перечисленное имущество? Насколько противозаконны такие действия, и пойдут ли обвиняемые под суд?

Во время расследования удалось отследить движения денег из украинского ПриватБанка в США через толпу офшоров. А дальшееее…. Роскошь, квартиры, отели (с видом на озеро, кстати), офис на 21 этаже. Пять с половиной миллиардов баксов – это вам не хрен собачий. Это деньжищи. И не только их с3,14дил ИгорьВалерич.

Сам Коломойский заявляет, что ничего не знает ни о деньгах, ни о ПриватБанке, ни об отеле в Кливленде. Даже с видом на озеро. Партнёр Коломойского Геннадий Боголюбов тоже утверждает, что никогда незаконно денег не брал. Но недвижимость признаёт и говорит, что купил он её за свои и по закону.

Но США – не Украина. Там все ходы записаны. И денежные перемещения отследили, ни много ни мало, а с 2008 года. Нашли всё. И партнёров. И заводики. И фабрики. Всё нажитое непосильным трудом. ©

А при чём тут Зеленский? – спросит пересичный избиратель новых лиц. А при том. Что и через его офшоры отмывались деньги Украины. Что он был партнёром Коломойского и тоже попал в поле зрения следствия. А сейчас он ещё и презЕдент страны-истца.

У нас нет договора экстрадиции с США.

И Ваве скоро придётся делать трудный выбор. (Про генпрокурора я не упоминаю, её выбор понятен. Возбудится Вава – возбудится прокурор. У них там космическая связь на всю голову). Во-первых, поддерживать ли иск твёрдой рукой? На дело это уже не повлияет, потому как США просто не любят всяких махинаций с деньгами на их территории. Прям не терпят вообще. Во-вторых, придётся принимать решение, на чьей Вава стороне? Будет ли он поддерживать следствие и обвинение. Или решит стать на сторону ИгорьВалерича. Это испытание, сочувственно говорят в Америке…

Оказывается, что во время расследования Федерального большого жюри США федеральные агенты не раз приезжали в Украину, встречались с Рябошапкой, тогдашним генпрокурором, со следователями НАБУ. Говорили о деле Коломойского. Мы об этом не знали. Все наши СМИ и телевизор отморозились и молчали, шо рыба об лёд. Только Артём Сытник заявлял, что сотрудничает с ФБР в текущем расследовании. Но детали рассказывать отказывался по причине тайны следствия.

Короче, весело нынче будет ВладимируСсанычу. Обхохочется. И никакие плёнки не помогут. За НАБУ МВФ руки поотбивает шаловливые. Деньги личные можно потерять в любой момент. Останутся только те, которые в россии крутятся, но там с финансами тоже беда.

В общем, куда ни глянь – всюду жопа.

Держитесь, Владимир. Всё только начинается.

Должность президента Украины она такая. Нескучная.