В грибах нашли уникальные вещества,которые улучшают работу мозга

В конце 2019 года во всем мире болезнь Альцгеймера была диагностирована у 42 миллионов человек, и с каждым годом таких пациентов становится все больше. Ученые провели масштабное исследование и установили, что все съедобные грибы снижают риск развития старческого слабоумия.

Оказалось, что в грибах содержатся уникальные вещества, которые улучшают работу мозга и препятствуют его старению. Ученые напомнили, что препаратов для лечения болезни Альцгеймера пока не создано, поэтому для снижения риска развития старческого слабоумия специалисты настоятельно рекомендуют употреблять грибы.

Они обладают противоопухолевым, антиоксидантным, противовоспалительным, противомикробным и противовирусным свойствами. Позднее было доказано, что этот продукт также защищает от развития диабета.

Однако теперь ученые установили, что противовоспалительные свойства грибов отлично подходят для профилактики гипертонии, которая и является главным фактором, приводящим к развитию старческого слабоумия. К такому выводу пришли ученые из университета Малайзии. Они изучили результаты многих научных работ о грибах и выяснили, что практически все съедобные грибы обладают одинаковым действием, несмотря на то, что содержат разные компоненты.