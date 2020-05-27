В дневнике масона-офицера СС нашли данные о вагоне спрятанного золота

Десятки тонн золота нацистской Германии могут храниться под средневековым польским замком. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей польско-немецкого фонда «Силезский мост».

Речь идет о 28 тоннах золота, которые, вероятно, спрятаны на территории замка Хохберга во Вроцлаве. Также там могут быть ценности богатых поляков, которые передавали имущество в СС по мере продвижения Красной армии в 1945 году.

Специалисты утверждают, что обнаружили данные о тайнике с драгоценностями в личном дневнике офицера СС. Дневник составлен Эгоном Олленхауэром, которому было поручено спрятать нацистские сокровища по приказу Гитлера. Считается, что офицер Третьего Рейха спрятал 260 грузовиков с различными ценностями. В его дневнике отмечены 11 мест с предполагаемыми тайниками.

Если предположения исследователей верны, стоимость тайника в Польше может составить 1,25 миллиарда фунтов (109,1 миллиарда рублей). Планирование и финансирование раскопок затрудняет отсутствие разрешения местного правительства. Однако представители фонда завили, что уже получили предварительное согласие на проведение работ от владельцев замка.

В 2015 году двое клиентов юридической фирмы обратились к властям польского города Валбжих с сообщением, что обнаружили поезд в замурованном тоннеле на глубине 70 метров. В доказательство они продемонстрировали снимки георадара. Власти согласились признать их права на 10-процентную долю от всех найденных драгоценностей в случае их обнаружения.

О дневнике Эгона Олленхауэра стало известно в 2018 году. Исследователи отмечали, что когда Красная армия начала наступать на нацистов, Гитлер якобы распорядился спрятать грузовики с ценностями в Силезии. Среди них — почти 30 тонн золота и полотна Караваджо, Боттичелли и Рафаэля. Рукопись хранилась в архиве одной из немецких религиозных организаций, которую называют масонской ложей.