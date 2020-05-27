В Дагестане российские военные стреляют по повстанцах. Есть раненые и убитые

Новость о том, что на территории Северного Кавказа России начались боевые действия между повстанцами из Дагестана и российскими военными, реально вызвала огромный резонанс, ведь Россия и без того уже влезла во множество конфликтов .

Местное издание сообщает, что во время боевых действий в Дагестане, один из силовиков Российской Федерации получил тяжелое ранение и был доставлен в одну из больниц для хирургического вмешательства. По данным врачей, состояние российского военного тяжелое. В это же время российские власти поспешили заявить, что повстанцы из Дагестана также понесли потери – были ранены шесть дагестанцев.

Также стало известно, что во время боевых действий, которые происходят между селами Гоксув и Муцалаул, что в Хасавюртовского районе, были ликвидированы шесть человек из рядов повстанцев. Власти России предпринимают попытки установить личности всех ликвидированных. Но уже известно, что все они были уроженцами Дагестана, а их возраст колебался от 19 до 23 лет.

Россия подтягивает к району конфликта тяжелую технику и явно намеревается усмирить повстанцев силой.