Украина имеет возможность вытеснить Россию из космической программы США

Украина входит в число государств, которые могут полностью самостоятельно производить космические аппараты и ракеты-носители. При некоторых вложениях она может избавить США от необходимости сотрудничать в данной сфере с Россией. Об этом заявил глава космического агентства Украины Владимир Усов.

Сейчас Россия поставляет США двигатели РД-180, которые используются на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares. Но делать их можно и на Украине, уверен Усов. В интервью популярному изданию он рассказал, что Киев уже обратился к Вашингтону с «выгодным предложением».

«Мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», – сообщил Усов. И добавил, что в советские времена подобные двигатели были созданы силами украинских конструкторских бюро.

Для реализации этих амбициозных планов нужно политическое решение со стороны властей, а также $30 – 40 миллионов.

Что касается РД-180, то США используют их в своих космических проектах с конца 90-х гг. прошлого века. За это время американцы не раз пытались отказаться от российских двигателей, но пока не нашли альтернативы.