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Ученые доказали,что занятие спортом заменяет кофеин

Ученые рассмотрели влияние кофеина и аэробики на рабочую память. Она относится к нашей способности временно хранить информацию и манипулировать ею для выполнения задач.

В ходе исследования специалисты изучали, что произойдет с рабочей памятью взрослых людей, когда они совершат быструю 20-минутную прогулку по беговой дорожке.

Результаты показали, что пул упражнений умеренной интенсивности был по существу эквивалентн дозе кофеина в улучшении рабочей памяти как у тех людей, которые регулярно употребляют кофеин, так и у тех, кто его не употребляет совсем.

Этот результат позволил предположить, что замена кофе одним подходом аэробных упражнений может не только обеспечить когнитивный импульс, но и дать другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями.

27 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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