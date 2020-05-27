Скоро телезрители смогут получать еще больше «профессиональных» советов от «доктора» Малышевой

Уже совсем скоро телезрители начнут получать «грамотные медицинские советы» от самых известных «докторов» России — Мясникова и Малышевой .Эти» врачи» давно уже подвергаются массовой критике за их ,мягко говоря,не очень полезные советы.

Однако, как отмечают журналисты, телезрителей ожидают еще более серьезные испытания. Теперь Малышевастала ведущей еще одной программы – «Док-ток». Дело в том, что ранее бессменный ведущий этого шоу Александр Гордон прекратил работу в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, и Малышева будет его заменять в самое ближайшее время .

Все выпуски программы будут посвящены исключительно коронавирусу, от которого в России уже изрядно устали. Журналисты шутят, что Малышева будет бесконечно радовать россиян новыми перлами.

Что касается доктора Мясникова, то в период пандемии он уже успел показать себя не квалифицированным специалистом, а обычным телеведущим. Многократно он давал бредовые прогнозы о коронавирусе и уже несколько раз ошибся.

Однако с 6 июня на центральном телеканале будет запущена его авторская программа «Доктор Мясников». Нужно отметить, что именно Мясников ранее был назначен главой информационного центра по мониторингу распространения коронавируса в России.